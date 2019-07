C'est un happy end comme on en voit peu qui est survenu hier soir à Wanze. Il y a six jours la famille de Corinne Bastide (45 ans) a lancé un appel à témoins. La dame, originaire de Wanze avait quitté le domicile de son compagnon à Awans, dans la soirée de mardi dernier. Elle n'avait plus donné signe de vie depuis.

Certes le GSM de la Wanzoise a "borné' mercredi matin à Sant-Georges-sur-Meuse, mais depuis plus rien. Plus de signal téléphonique, pas d'activité sur les réseaux sociaux et apparemment pas de mouvement bancaire. La police avait lancé un appel à témoins, en vain.

Puis, hier en soirée, c'est le miracle. Amis et famille de la quadragénaire se sont rendus à Saint-Georges pour distribuer des affiches et regarder s'il ne voyait pas Corinne ou sa voiture. C'est là qu'en soirée, ils ont retrouvé la Fiat de la Wanzoise. Le véhicule était sur le toit en contrebas de la chaussée Verte, une route dangereuse qui transperce la campagne hesbignonne. L'alerte a été immédiatement donnée et la dame transportée au CHU. Elle était consciente, mais fortement déshydratée. Il faut dire qu'elle a vécu les trois jours de canicule coincée dans l'habitacle de sa voiture.