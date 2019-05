Le pédophile verviétois écope de 10 ans de prison plus une mise à disposition du tribunal de l'application des peines pour une durée de cinq ans

Le tribunal correctionnel de Verviers a condamné vendredi un Verviétois de 28 ans à une peine de 10 ans de prison ferme pour viol et attentats à la pudeur, commis à l'encontre de jeunes enfants âgés entre trois et huit ans au moment des faits, mais également incitation à la débauche et détention de matériel pédopornographique. Une mise à disposition du tribunal de l'application des peines pour une durée de cinq ans a également été prononcée.

Le tribunal a stigmatisé la longueur de la période infractionnelle, la multiplicité des victimes mais aussi la manipulation dont il s'est rendu coupable pour attirer les très jeunes enfants et les installer dans une relation de confiance avant d'en abuser ainsi que la personnalité du prévenu.

Placé en détention en juin 2018 après une dénonciation de son neveu qui l'accusait d'avoir subi une fellation de sa part, le prévenu a reconnu être attiré par les jeunes enfants, des garçons de préférence, et avoir consulté des fichiers pédopornographiques. Il a en revanche nié tout viol sur la personne de son neveu, âgé entre trois et cinq ans au moment des faits.

L'enquête a pourtant établi que le prévenu, vivant toujours chez sa mère et souffrant d'un handicap mental, fréquentait une plaine de jeux où jouaient des enfants âgés entre sept et 12 ans. L'analyse de son ordinateur, de gsms, d'une clé usb et d'une tablette permettra aussi de découvrir 61.600 images à caractère pédopornographique d'enfants de moins de 10 ans, de bébés mais aussi des clichés pris par le prévenu.

Ces photos ont permis d'identifier trois de ses quatre autres victimes dont deux frères, âgés de cinq et huit ans, au moment où il les a photographiés avant d'abuser d'eux.

La troisième victime, un gamin depuis lors parti vivre en France, a également été identifié sur les photos prises par le prévenu, lequel n'a reconnu aucun acte sexuel.

Quant à la dernière victime, petite-fille d'une voisine, elle a déclaré avoir dû se mettre nue devant le prévenu alors qu'elle n'avait que sept ans.

Le tribunal a acquitté le Verviétois pour deux des trois viols.