Des veaux des machines et du foin ont été perdus dans le brasier

Ce vendredi soir, un important incendie de ferme s'est déclaré à Dolembreux sur la commune de Sprimont.

Vers 23 h 30, les pompiers de la zone Vesdre Hoëgne et Plateau ont été appelés à intervenir dans une ferme au numéro 6 de Hautgné à Dolembreux sur la commune de Sprimont pour un incendie. Selon les secours, l'incendie est conséquent. Les pompiers de la Zone 2 Liege IILE sont également avec leurs collègues de la zone Vesdre Hoëgne et Plateau dans le cadre de l’aide adéquate la plus rapide.

Au total, il y avait deux autopompes, deux autos-échelles, trois citernes et deux véhicules officiers sur place.

Les pompiers ont luté jusqu'à environ 5 heures du matin. Des veaux sont morts lors de l'incendie. Du foin et des machines ont également été détruits par les flammes. Les hommes du feu ont réussi à sauver le corps de logis.