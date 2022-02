Dolhain - Limbourg : le jeudi des femmes annulé une année de plus Liège Sarah Rentmeister © RR

Voilà une annonce qui risque d’en décevoir plus d’une. Après avoir été annulé en 2021 des suites de la crise sanitaire, le jeudi des femmes de Dolhain n’aura pas non plus lieu le 24 février prochain. "On est triste d’annoncer cela, commente Justine Denis, membre du comité organisateur (et par ailleurs présidente du CPAS). Après le Covid et les inondations, tout le monde avait besoin que la vie reprenne". Ce sont "les règles trop strictes" qui ont poussé le comité à prendre cette décision. "Nous avions la volonté d’organiser un jeudi des femmes édition 2022 en toute simplicité. Pas de cortège, juste se retrouver sur la place et boire un verre sur de la musique carnaval! L’envie était là. ?Mais nous devons contrôler le CST de tout le monde, ce qui nous imposerait d’avoir un lieu bien fermé afin d’avoir une entrée et une sortie uniques. De plus, cet événement étant l’un des premiers dans la région, la police craint: que le public soit fortement alcoolisé, que nous attirions des participants "d’ailleurs". Le comité aurait alors dû engager un service de sécurité "digne de ce nom" et financièrement, il ne peut pas se le permettre. "Cela ne nous rapporte déjà pas grand-chose alors si on doit aller dans les économies pour payer le service, ça devient compliqué." Quant à l’option de l’organiser dans une salle, "il n’y en a plus à Dolhain" (faisant référence au sinistre).