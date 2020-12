Gros coup de frayeur pour le bourgmestre de Donceel Philippe Mordant ce vendredi soir.

Il était 19h15 lorsque les pompiers de la zone de secours Hesbaye ont été appelés vendredi soir pour un feu de cheminée au domicile du bourgmestre rue Caquin à Haneffe. Un véhicule officier de la zone Hesbaye a été dépêché sur place ainsi qu'une autopompe et une auto-échelle de Grâce-Hollogne.

Le feu s'est déclaré dans la conduite de cheminée en brique de cette vieille maison de 1880. "J'ai vu une fumée au niveau de l'arrivée de gaz à la mi-hauteur du conduit, dans la chambre de mon fils", nous explique le bourgmestre qui a aussitôt alerté les secours. "Ayant un peu l'habitude, j'ai pu leur communiquer de suite la situation. Ils nous ont ensuite demandé de réunir enfants et animaux et de sortir de la maison avec des vêtements chauds". Arrivés sur place rapidement, il aura fallu 2h15 pour maîtriser l'incendie, assez conséquent. "Heureusement, c'est resté dans les conduites dont la température est montée à 70/80 degrés au niveau de la conduite de la chambre de mon fils. Ils ont utilisé des extincteur d'eau pour faire baisser la température et ne pas que cela atteigne les charpentes et plancher..."

Le bourgmestre tient à souligner le professionnalisme des pompiers : "l'incendie est beaucoup moins grave qu'il n'aurait pu l'être. On a seulement de petits dégâts. On va maintenant s'atteler à nettoyer tout le weekend la maison. Il y a de la suie partout. Cela sent aussi fort la fumée dans la chambre de mon fils". Des citoyens ont déjà proposé leur aide pour venir en aide à la famille.



Plus de peur que de mal finalement pour cette histoire qui se termine bien à la veille des fêtes de fin d'année.

Le bourgmestre souhaite faire passer un message : "N'hésitez pas à appeler le 112, faites leur confiance, leur boulot est remarquable. Ils donnent des conseils essentiels. Il ne faut pas vouloir intervenir tout seul". "Il faut aussi bien ramoner sa cheminée annuellement. On fait entretenir chaque année notre cheminée mais malgré tout des débris et de la suie peuvent s'accumuler et provoquer un feu de cheminée", tandis que les vieilles conduites sont souvent poreuses.