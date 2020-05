Au total, 758 km ont été parcourus par une petite quarantaine de coureurs.

Une course-relais de 48 heures s'est tenue à Jeneffe, dans la commune de Donceel, de vendredi à dimanche, au profit du CHU de Liège.

Au total, 758 km ont été parcourus par une petite quarantaine de coureurs. "Il y a eu un réel engouement et les inscriptions ont rapidement été clôturées. Il y avait 38 participants et tout s'est déroulé de la meilleure des manières. Les distanciations sociales ont été respectées, car chaque personne courait seule, ou avec un membre de sa famille, pendant une heure sur la boucle d'1,6 km tracée pour l'occasion. Le but était de faire le maximum de kilomètres ensemble. À la fin de son effort, la personne ne croisait pas le participant suivant sur la ligne de départ et rentrait chez elle. Ce n'était pas une organisation sportive et il n'y avait ni chronométrage, ni frais d'inscription", explique Christopher Perin, organisateur de l'événement.

Le bourgmestre de Donceel, Philippe Mordant, y a notamment participé. "Lorsque l'on nous a présenté ce projet, nous avons directement adhéré au principe. Il fallait néanmoins respecter les mesures et tout a été organisé dans ce sens. J'ai couru vendredi en fin de soirée et j'en ai profité pour rendre hommage à deux soldats américains en ce jour de commémoration des 75 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. J'ai déposé une gerbe de fleurs et un drapeau non loin de la ligne de départ de la boucle", indique-t-il.

Cette course-relais était l'occasion de soutenir le personnel soignant dans la lutte contre le coronavirus. Pour ce faire, les personnes étaient invitées à faire un don sur le compte du CHU de Liège. L'argent récolté permettra au centre hospitalier d'acquérir des équipements de soins et de protection pour le personnel de l'hôpital et de soutenir les recherches menées.

"Les dons se faisaient sur le compte du CHU avec la communication : Fondation Léon Fredericq-48h Relais Donceel. Avant le début du relais, 615 euros avaient déjà été versés", se réjouit l'organisateur. En tout, plus de 758 kilomètres ont été parcourus durant ces 48 heures. Le montant final des dons, lui, ne sera connu que d'ici quelques jours.