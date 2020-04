La famille qui ne savait pas où vivre, peut à présent emménager dans sa nouvelle maison.

La semaine dernière, Dorothée la maman de Lise, une petite fille de 4 ans atteinte d’une ostéite, expliquait dans la DH la situation délicate dans laquelle elle se trouvait. En effet, après un passage dans l’unité Covid-19 du MontLégia, la petite fille se trouvait dans le service pédiatrique de la clinique liégeoise. Une situation qui empêchait la famille de retourner vivre chez les grands-parents de la petite, considérés à risque.

La famille ne pouvait pas non plus aller vivre dans leur nouvelle maison située sur la commune de Donceel. Pour cause, le chantier était terminé, mais les raccordements n’avaient pas été réalisés par RESA.

Après parution de l’article, la situation s’est décantée pour cette famille. "Le lendemain de la parution de l’article et grâce à l’intervention du Bourgmestre de Donceel, RESA nous a contactés pour nous indiquer qu’ils allaient commencer les travaux de raccordements", explique Dorothée. Elle poursuit : "ensuite tout s’est débloqué. Il y a eu un élan de solidarité dans notre village pour nous aider et on nous a prêté un appartement. Nous avons donc pu nous y installer à la sortie de l’hôpital samedi".

Les travaux sont à présent finis dans leur nouvelle maison. La famille devrait pouvoir emménager d’ici deux ou trois jours afin d’y poursuivre leur quarantaine.

Du côté de la petite Lise, son état de santé s’améliore. Si elle n’est pas encore guérie, elle réagit positivement à son traitement et a pu quitter l’hôpital. "Finalement tout se termine bien grâce à l’article, au bourgmestre et à la solidarité du village. Tout le monde a été super gentils avec nous, c’est vraiment réconfortant après ce qu’on a vécu", clôture Dorothée.