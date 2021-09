Liège Création artistique, procession et bénédiction sont au programme.

Patrimoine majeur de Wallonie et fleuron de l’architecture religieuse, la cathédrale Saint-Paul, au cœur de Liège, vient de profiter d’une radicale cure de jouvence. Les façades de pierre, tristes et grises, resplendissent maintenant au soleil de midi, ocres et dorées, les toitures d’ardoises sont flambant neuves.

L’inauguration de la rénovation de la cathédrale et de son nouveau portail, installé au début des grandes vacances, aura lieu cette semaine et se déroulera en deux temps.

Ainsi, l’inauguration officielle aura lieu à 18 heures, ce jeudi, veille de la fête de saint Lambert, patron du diocèse. Outre les allocutions de circonstance, ce sera l’occasion de la création d’une cantate "L’ange des portails" pour récitant, soliste et synthétiseur, de Luc Baiwir sur un texte de Michel Teheux, scénographiée par Luc Petit, une production de Nocturnales et Anima’rt. Le tableau final de cette cantate se déroulera Place de la Cathédrale et pourra être découvert par le public passant qui pourra ensuite visiter la cathédrale ouverte jusqu’à 21 h 30.