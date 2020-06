C'est l'intention de la direction qui l'a annoncé ce jeudi matin en Conseil d'entreprise extraordinaire

Une véritable douche froide... tel fut l'effet de l'annonce de la direction de Sulzer, anciennement Ensival Moret Belgium, ce jeudi matin, en conseil d'entreprise extraordinaire : l'intention est de supprimer 155 emplois sur les 205 présents sur le site des Plènesses... soit la quasi totalité des effectifs ouvriers. Il n'en resterait que 4 à terme. La crise (covid) est passée par là...Une assemblée générale des travailleurs se termine à l'instant !

Pour rappel, l'entreprise est active dans la maintenance de pompes industrielles, notamment dans les secteurs du gaz et du pétrole .La société fait partie depuis 2017 du groupe Sulzer spécialisé dans les solutions de pompage, de séparation et d'application des fluides. Selon toutes vraisemblances, ces marchés ont subi d'importants bouleversements, il s'agirait donc de s'adapter à une chute des volumes, accentuée par la crise donc.

"Nous travaillons depuis des années dans un marché particulièrement difficile et la surcapacité qui règne dans notre secteur d'activités nous touche de plein fouet", a déclaré Claude Jacqmin, administrateur délégué de Ensival Moret Belgium. "Malgré les nombreux efforts consentis dans le passé pour renforcer l'activité et nonobstant un soutien financier important du groupe Sulzer, nous devons faire face à des pertes opérationnelles significatives et croissantes qui mettent en péril l'avenir de l'entreprise".

Ensival Moret Belgium annonce qu’un centre technologique serait créé afin de maintenir certaines activités et une cinquantaine d’emplois sur le site.

"Avant la crise du Covid, nous avions déjà tiré la sonnette d'alarme", explique René Petit, secrétaire permanent ACV-CSC Metea, "nous avions mis le doigt sur les difficultés de l'entreprise voici des mois sans réaction de la direction, résultat, on nous annonce cette restructuration qui signifie la fin du site de production. C'est la confirmation de nos craintes... c'est même bien pire".

La Direction se dit être prête à conduire la procédure "Loi Renault"...