L’enquête sur les faits tragiques de Remicourt n’a pas traîné. En effet dès jeudi, la police fédérale de Liège a interpellé un suspect qui a comparu devant le juge d’instruction ce vendredi en début d’après midi. L’homme un habitant de Remicourt âgé de 31 ans a été placé sous mandat d’arrêt.

Pour rappel, mercredi matin, rue des Combattants à Remicourt, une infirmière à domicile qui soignait régulièrement Georgette Dethier s’est inquiétée du fait que cette dernière n’ouvrait pas sa porte. Les volets de l’habitation étaient toujours baissés, ce qui n’est apparemment par l’habitude de cette dame âgée de 82 ans.

L’infirmière s’est alors rendue chez Didier Bada, le voisin de la dame qui avait pour habitude d’apporter son aide à l’octogénaire. Ce dernier ne se trouvait pas non plus chez lui.

L’infirmière et la maman de Didier qui habite chez son fils ont fait le tour de la maison et ont découvert une porte fracturée à l’arrière de l’habitation. Elles ont pénétré dans la maison et y ont découvert le corps sans vie de Didier Bada. Georgette Dethier était, elle, grièvement blessée.

L’alerte a immédiatement été donnée. Mme Dethier a été prise en charge par une ambulance et transportée à l’hôpital. Elle a été opérée, jeudi et son état est qualifié de stable, tout en étant extrêmement préoccupant.

L’enquête judiciaire a elle aussi immédiatement démarré. Et, à entendre les voisins de Didier et Georgette, un homme habitant le quartier aurait été aperçu tardivement près de l’habitation de Georgette. Les enquêteurs se sont alors intéressés à lui et ont fini par l’interpeller en menant une perquisition à son domicile. Là, les policiers auraient découvert des éléments matériels à sa charge…

Inconnu des services judiciaires, l’homme a été privé de liberté et longuement interrogé. Il nie les faits qui lui sont reprochés.

Malgré ses dénégations, il a été placé sous mandat d’arrêt et écroué à la prison de Lantin.