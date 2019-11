La cause accidentelle a été confirmée

Ce dimanche matin, un incendie s’est déclaré dans une habitation rue Roulette à Awans, ont indiqué les pompiers de Liège qui sont rapidement intervenus pour secourir le ou les occupants. Sur place, ils ont trouvé une femme âgée de 67 ans. Elle vivait seule. Celle-ci a été évacuée et, dans un premier temps, réanimée sur place. Elle a ensuite été transportée à l’hôpital. Dans le courant de la journée malheureusement, nous apprenions que la sexagénaire était décédée. Les faits se sont déroulés peu avant 8h. Selon les pompiers, c’est un matelas en feu, situé au rez-de-chaussée du bâtiment, qui serait la cause de cet incendie. La cause accidentelle a été confirmée.