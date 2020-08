C'est un véritable drame qui s'est produit ce jeudi, vers 10h, au sein de l’entreprise Belourthe, à Hamoir. Un accident de travail a coûté la vie à un jeune hutois... de 23 ans.



La victime, Jerôme, fils du fondateur du club de foot de Solières Jean-Paul Remacle, est décédé, écrasé par une cloche industrielle.

La police condrusienne et l’auditorat du travail sont descendus sur les lieux pour effectuer les constats d’usage.

Le RFC Huy a tenu a rendre hommage au jeune homme sur sa page Facebook :



"Les RFC Huy, son conseil d’administration, son comité des jeunes et l’ensemble de ses sympathisants présentent leurs plus sincères condoléances au club de Solières Sport. Nous présentons également nos plus sincères condoléances à l’ancien président du club de Solières, Jean-Paul Remacle et à l‘ensemble de sa famille. Jérome Remacle a presté quelques matchs pour le club et a été l’un des premiers à s’investir dans la synergie Huy-Solières. Garçon doté de qualité sportive indéniable, il était toujours de bonne humeur et arborait un sourire permanent. Une belle personne est partie aujourd’hui. Nous devions lui rendre hommage".