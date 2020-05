Deux jeunes gens ont été interpellés à Visé

Deux jeunes ont été arrêtés par la police fédérale avec plus de 50 grammes de cannabis et plus d'un millier d'euros de fausse monnaie lors d'un contrôle samedi soir au poste frontière entre les Pays-Bas et la Belgique à Visé, a indiqué dimanche matin le parquet de Liège. Les deux personnes revenaient des Pays-Bas. C'est lors d'un contrôle Covid-19 samedi soir vers 19h55 que la police fédérale a interpellé deux jeunes en possession de 53 grammes de cannabis et 1.115 euros de fausse monnaie sur l'autoroute A25, à Visé. Les deux individus âgés de 21 et 23 ans revenaient des Pays-Bas.

Originaires de Liège et Seraing, l'un d'eux a avoué les faits, mais le propriétaire de la voiture nie toujours. Les stupéfiants et la fausse monnaie ont été saisis. Le dossier a été remis à l'instruction.