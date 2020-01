Dans la nuit de samedi à dimanche, la police liégeoise est intervenue au niveau de la rue Saint-Gilles, dans le centre de Liège, pour intercepter deux hommes qui venaient de frapper violemment un troisième, à la batte de base-ball. C'est un témoin, alerté par les bruits, qui a prévenu les secours.

Peu après minuit en effet, une alteraction a eu lieu entre trois hommes. Deux jeunes, Yannick et Jonathan, respectivement âgés de 30 et 29 ans, ont frappé celui qui s'avère être leur dealer. Un peu avant cette scène, le dealer avait vendu à Yannick et Jonathan ce qu'il présentait comme de la cocaïne et de la kétamine. Yannick et Jonathan sont ensuite repartis de leur côté mais, au moment de "consommer", ils ont réalisé qu'ils avaient acheté... du sucre. Furieux, ils ont retrouvé le dealer et n'ont pas hésité à le frapper à l'aide d'une batte de base-ball, à la tête notamment. La victime souffre d'une commotion cérébrale et d'une incapacité de trois jours. Yannick et Jonathan ont été privés de liberté et déférés au parquet de Liège