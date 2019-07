On s’attend à “l’excuse” du CBD mais il faudra montrer patte blanche

“Ne soyons pas naïfs, de la drogue, il y en aura sans doute aux Ardentes et dans d’autres festivals. Mais avec cette politique, notre but est de faire un maximum de préventif”… La tolérance zéro à l’égard de toutes les drogues, dont le cannabis, c’est donc la politique menée par le parquet de Liège et évoquée ce mercredi par Damien Leboutte, procureur du Roi, division de Liège. La même que l’an dernier donc et facilitée par cet arrêté de 2017 interdisant et sanctionnant toute détention de produits stupéfiants !

Dès ce jeudi dès lors, jusqu’à dimanche inclus pour les Ardentes mais aussi lors d’autres festivals, une procédure bien rodée sera mise en place, évitant l’arrestation si possible… “L’objectif est d’éviter toute présence de stupéfiant sur le site du festival”, précise le procureur, “en proposant une transaction au festivalier pris avec de la drogue sur lui. Cela va de 25 à 300 euros”. Nul besoin de préciser que les contrôles seront intensifs à l’entrée, que toute drogue (cannabis, champignons, cocaïne,…) sera immédiatement saisie et que de nombreux policiers en civil circuleront dans la foule durant ces 4 jours. La procédure reste différente pour la détention d’héroïne…

Cette année, la justice liégeoise s’attend toutefois à rencontrer un “os”. Celui lié à l’essor du CBD, identique en tout point au cannabis “classique” mais dont la teneur en THC ne dépasse pas 0,2 % ; ou l’excuse toute trouvée pour les festivaliers désireux de faire rentrer leur drogue. Catherine Collignon, porte-parole du parquet et France Donneaux, substitut spécialisée dans cette matière, rappellent dès lors que le parquet a pris ses dispositions : le CBD ne sera autorisé que s’il est présenté dans un sachet toujours scellé d’un magasin agrémenté… dans le cas contraire il sera, lui aussi, saisi.

À noter enfin que l’organisation des Ardentes est en phase totale avec la justice liégeoise puisqu’elle se réserve le droit d’exclure du festival une personne contrôlée avec de la drogue. L’an dernier, cette politique de tolérance zéro a donné lieu à 204 saisies – 173 transactions ont été payées et 31 personnes ont été citées au tribunal correctionnel. Au total, la justice a saisi 570 grammes de cannabis, 1 gramme de cocaïne et 4 billes d’ecstasy.

Cette SPRL subsidiée

Sur ce subside octroyé depuis plus de dix ans au Festival Les Ardentes, les avis divergent… de plus en plus. Surtout depuis que ledit festival est géré par une SPRL et plus une ASBL. Puisqu’il s’agit d’une structure privée, pourquoi les pouvoirs publics interviennent-ils ? En l’occurrence, pour un montant de 210.000 euros, en subsides directs et indirects, dont 38.000 euros de subsides directs… D’aucuns dénoncent à demi-mot des faveurs. Pour Benoît Drèze (CDH), “la plupart des festivals gérés par une SPRL ne sont pas subsidiés” ; pour ne pas dire aucun. Ce qui inquiète par ailleurs, c’est cette location du site de Rocourt par les organisateurs du festival des Ardentes alors qu’aucune garantie n’est apportée quant à l’organisation du festival sur le site. Certains y voient une manière de “forcer les choses”. Sur la question du subside, le PTB, Vert Ardent et Vega se sont abstenus, le CDH a voté contre.