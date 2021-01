Annulées en 2020 pour cause de Covid, les Franos de Spa préparent activement l’édition 2021… en espérant qu’elle pourra se tenir ! Ainsi, une série d’artistes ont déjà confirmé leur présence en 2021 : Soprano, Vitaa&Slimane, Stephan Eicher, Clara Luciani, Typh Barrow, Loic Nottet, Christophe Maé, Marc Lavoine, Cali, Suarez, Glauque, Yuzmv, Sharko, Roscoe, Aprile et Jakbrol.

Mais, comme chaque année, la scène belge sera particulièrement bien présente sur scène. "Il est temps pour nous de vous informer des nombreux autres artistes qui seront également à Spa en juillet prochain. Voici donc une première série alléchante : Saule, Blanche, Alex Lucas, Lemon Straw, Ykons, Leo Fifty Five, Loyd, Winter Woods et The Feather. Une deuxième rafale sera lâchée dans quelques jours". Encore quelques fois dormir…