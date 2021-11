Il y a quelques jours, nous avons relayé l’interpellation d’Ecolo au sujet de l’état jugé désordonné de l’esplanade de l’Avenir, l’une des places principales au centre de Seraing. Parking sauvage, insécurité et incivilités, c’est ce que déplorait Paul Ancion, chef de groupe Ecolo au conseil communal de Seraing.

"Les aménagements inexistants ou flous favorisent les comportements inciviques", avait-il indiqué. Et de réclamer la mise en œuvre, au plus vite, d’aménagements en vue d’un "juste partage de la place entre les piétons, les automobilistes et les besoins des commerces".

Étendre les terrasses

Le bourgmestre de Seraing, Francis Bekaert, avait alors répondu que certaines pistes étaient envisagées en termes de réaménagement et que la police avait renforcé sa présence dans le quartier afin de lutter contre divers phénomènes observés.

La réaction ne s’est pas fait attendre… Ainsi, dans les jours qui ont suivi, de nouveaux aménagements ont été entrepris sur l’esplanade de l’Avenir. Car, de fait, en dehors d’événements qui s’y déroulent, elle avait plutôt l’allure d’une vaste zone de parking anarchique… Objectif ? "Lui rendre son utilité première, à savoir un espace sécurisé dédié à l’ensemble de ses usagers".

Du mobilier urbain (bancs, poubelles) y a ainsi été posé de manière à délimiter un certain espace et ainsi empêcher les véhicules motorisés d’y accéder. Ce qui, dès lors, permettra aux commerçants d’étendre leurs terrasses.

Sachez qu’il sera toujours possible de stationner son véhicule sur l’esplanade mais uniquement dans la zone où des marquages spécifiques seront prochainement réalisés.