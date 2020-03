C'est ce que dénonce aujourd'hui la CSC Liège-Verviers

Voilà une situation pour le moins paradoxale, dénoncée ce mercredi 25 mars par la CSC Liège-Verviers-Ostbelgien : au CHR de Huy, la direction a décidé de recourir à du... chômage temporaire, pour cas de force majeure !

"Alors que depuis des années, le personnel de tous les hôpitaux dénonce avec force, le manque de bras, de moyens, de considération - un cri de détresse qui d’ailleurs a connu un fort écho avec le mouvement des blouses blanches -, le CHR de Huy se permet, en pleine crise de coronavirus, de mettre certains travailleurs, dont des soignants, en chômage temporaire pour force majeure", indique en effet le syndicat chrétien. "Et ce sous prétexte que des services sont moins remplis pour le moment. Pour la CSC Services publics, cette décision est tout simplement indécente !"

Il faut dire que tous les services ne tournent pas à plein régime dans les hôpitaux, que du contraire. Avec les mesures de restrictions prises et le confinement en vigueur, de (très) nombreux rendez-vous (et hospitalisations programmées) sont reportées à une date ultérieure... raison pour laquelle certains services sont donc plus libres...

Mais du côté de la CSC, on dénonce une mauvaise gestion en pleine crise... "Nous l’avons maintes et maintes fois répété, il y a un réel besoin de renforts dans les soins de santé, besoin de plus de mains pour plus d’humain ! Si un service tourne au ralenti, pourquoi ne pas en profiter pour en soulager un autre ?", interroge Lina Cloostermans, secrétaire permanente CSC Services publics. "On prend vraiment le personnel comme une simple variable d’ajustement économique. Inadmissible et a fortiori en cette période particulièrement éprouvante !"

La CSC Services publics rappelle, en outre, qu’elle a demandé, via un courrier adressé à toutes les administrations des pouvoirs locaux de la province de Liège, en ce compris les hôpitaux et maison de repos, que l’ensemble du personnel statutaire et contractuel, dans le cas où des activités non essentielles à la continuité du service devaient être suspendues, soit placé en dispense de service pour cas de force majeure et non mis au chômage. Et, elle a aussi insisté pour que, dans tous les cas, les travailleurs ne subissent aucune perte (salaire, congés, récupérations…). "Or, au CHR de Huy, on a opté pour le chômage plutôt que la dispense et rien ne nous garantit pour l’heure qu’il n’y aura aucune perte pour le travailleur".

Et d'ajouter que "la circulaire du ministre Dermagne recommande aux employeurs de s’assurer que les droits des travailleurs ne soient pas lésés et que toute perte financière soit compensée". «Malgré cela, je le répète, nous n’avons aucune garantie qui va dans ce sens », souligne Lina Cloostermans.