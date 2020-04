Il n’y a pas de chômage économique et l’aéroport tourne à plein régime ", a souligné mercredi Luc Partoune, directeur général de Liege Airport.

En effet, pour les trois premiers mois de l’année, par rapport à 2019, l’aéroport liégeois enregistre une croissance du tonnage de 5 à 6 %. "L’activité a sans doute été dopée par tous ces vols humanitaires qui viennent de Chine", a-t-il relevé, alors qu’un avion en provenance d’Anju, en Chine, était en train d’être déchargé après avoir atterri quelques minutes auparavant.

À son bord, comme pour la plupart des vols ces derniers temps, il y avait du matériel médical destiné non seulement à la Belgique mais aussi à d’autres pays d’Europe. Une fois la cargaison déchargée par l’équipe de manutentionnaires de l’opérateur chargé de sa prise en charge, elle a été acheminée vers l’entrepôt en vue d’être triée et traitée selon les différentes destinations. Généralement, c’est en camion que la marchandise quitte l’aéroport liégeois.

Merci pour leur travail !

Jean-Luc Crucke, ministre wallon en charge des Aéroports, a assisté à cette arrivée sur le bitume liégeois. Avant cela, il avait rendu visite à divers acteurs en activité sur le site de Liege Airport, du service de sécurité à des opérateurs de manutention du fret aérien en passant par les agents assurant le ravitaillement des avions.

À l’issue de sa visite, le ministre a exprimé sa fierté à l’égard de cette solidarité qui se manifeste à travers "cet outil performant en Wallonie qu’est Liege Airport ". " Les masques et le matériel médical qui arrivent ici ne sont pas destinés uniquement à la Belgique et la Wallonie mais à toute l’Europe. Je remercie donc toutes ces personnes qui sont à leur poste, malgré les conditions difficiles et les risques que l’on connaît, car toute cette chaîne sanitaire ne pourrait fonctionner et des vies ne pourraient être sauvées sans leur travail ", a ajouté le ministre Crucke.

Et d’insister sur le rôle primordial que joue véritablement Liege Airport dans cette crise sanitaire liée au coronavirus. "Aucun autre aéroport en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas ou dans le nord de la France ne joue le rôle de celui de Liège", a-t-il souligné, avançant le chiffre de 20 millions de masques ayant transité par Liege Airport.