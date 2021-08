Depuis jeudi, la place Saint-Lambert à Liège est en fête avec la présence du village LiegItalia organisée dans le cadre des festivités du 75° anniversaire des accords du charbon, Italie-Belgique en 1946. L'événement est organisé par Radio Hitalia, en collaboration avec l'échevinat du Développement économique.



Un évènement en présence d’invités de prestige tels que Frédéric François qui était présent jeudi pour le discours d’anniversaire lors de l’inauguration. Ce samedi soir, dès 20h, Helmut Lotti était sur la scène pour interpréter les chansons de son nouvel album en Italien. Une présence visiblement bien appréciée au vu du monde qui s'était rassemblé dans le village pour le voir et l'écouter dans une ambiance conviviale et détendue. Les entrées étant limitées en raison des mesures sanitaires, c'était la file à l'entrée du village pour assister au concert. Certains n'auront pu entrer. Patricia était venue assez tôt pour accompagner sa maman au village : "elle adore Helmut", sourit-elle. Annick (60 ans), elle, est venue seule. Voici près de 3 ans qu'elle voulait voir le chanteur "mais je n'ai jamais su, maintenant je suis là", se réjouit-elle. "Je viens d'avoir une mauvaise nouvelle alors ça redonne du baume au cœur". Dommage seulement que la pluie soit venue jouer les troubles fêtes. Parapluies et tonnelles auront bien servi ce samedi soir !



Outre l'ambiance musicale assurée chaque soir par des artistes belgos-italiens, les visiteurs auront pu flâner tout en dégustant des spécialités italiennes avec la présence de 16 marchands : pâtisseries, arrosticini, tavola, pizza, antipasti...

Ce dimanche, la Dolce Vita continue avec à partir de 10h, un grand rassemblement Vespa et voitures de collection italiennequi aura lieu Espace Tivoli.

Dès 11h, le cortège partira en direction de l'esplanade Calatrava. Le retour est prévu vers 12h pour profiter des activités du village italien, jusque minuit (participation gratuite et sans inscription). En soirée, il sera notamment possible d'entendre les chanteurs Sandro Giacobbe et Mario Barravecchia.

La culture n'est pas en reste avec une exposition photos présentée sur des cubes géants retraçant l’histoire de l’immigration italienne vers la Belgique à travers des articles de presse.

L’évènement est gratuit.