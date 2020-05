L’ASBL Os’mose, à Esneux, est bien connue pour organiser la formation de chiens d’assistance. Une quinzaine de chiens placés en famille d’accueil sont actuellement en formation et il est un fait que le confinement n’a pas facilité leur apprentissage, notamment au niveau de leur sociabilisation. "Un chien, on ne peut pas le mettre sur pause… Alors, nous avons essayé de compenser le retard des apprentissages en extérieur via des tâches à domicile", précise Vanessa Wey, directrice d’Os’mose.

Et sachant que la formation d’un chien coûte entre 15 000 et 20 000 €, c’est dire à quel point les activités organisées pour récolter des fonds ont de l’importance… Comme l’opération Cuberdons qui se déroule traditionnellement en mai. Objectif ? 15 000 boîtes de 16 cuberdons (5 €) à écouler ! Mais les ventes ont du plomb dans l’aile en raison de la pandémie de coronavirus… Ce qui est très fâcheux sachant qu’il devrait s’agir de la rentrée d’argent la plus importante de l’année !

"Les cuberdons étaient commandés depuis le début de l’année et étaient prêts au moment du confinement. Difficile donc de postposer", relève Vanessa Wey.

Les cuberdons, c’est bon !

Aussi, en raison des conditions actuelles, les ventes se font essentiellement via le site Internet de l’ASBL (www.os-mose.be) et des livraisons à domicile sont organisées grâce au réseau de bénévoles, un peu partout en Belgique. À ce jour, 1 000 boîtes ont été livrées et environ 5 500 ont été commandées ou seront mises en dépôt dans des magasins ouverts.

"Même s’il est prévu de rouvrir les magasins et centres commerciaux, il y a peu de chance que nous soyons autorisés à nous y établir pour proposer nos cuberdons aux clients… Si nous restons optimistes par rapport aux ventes, l’objectif actuel est de limiter la casse en rentrant dans nos frais"…