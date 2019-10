L’ancien joueur de RFC Liège, d’Anderlecht, de Waremme et qui évolue à Hamoir a organisé le vol d’un véhicule d’un autre joueur lors d’un entrainement

Le joueur de football Dylan Lambrecth, 26 ans, qui évolue actuellement comme à Hamoir, en 4e division a écopé d’une peine de 6 mois de prison avec sursis par défaut pour avoir organisé le vol du véhicule d’un autre joueur. Son complice a bénéficié d’une suspension du prononcé. En 2016, Dylan Lambrecth occupait une place importante au RFC Liège et allait être transféré au Sporting d’Anderlecht. Il a peu joué à Anderlecht et s’est ensuite retrouvé à Roulers, l’Union St-Gilloise, à Waremme et joue actuellement à Hamoir. Le 16 mai 2016, Dylan Lambrecth s’entrainait avec la victime et avait demandé à Andréa, une connaissance, d'en profiter pour voler la voiture de la victime. Il savait que le joueur cachait la clé de son véhicule dans sa chaussure pendant l’entrainement. Il a informé Andréa. " J’étais dans une passe compliquée", a expliqué ce prévenu devant la juge lors de la première audience. Dès qu'il a garé la voiture, le voleur a été directement interpellé par la police. Il a de suite expliqué le scénario mis en place par le joueur de football. Dylan Lambrecth a déclaré qu’il avait imaginé ce scénario pour " lui donner une bonne leçon."