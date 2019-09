Le parquet a requis jeudi devant le tribunal correctionnel de Liège une peine de 6 mois de prison à l'encontre de Dylan Lambrecth, un joueur de football, ancien du RFC Liège et d'Anderlecht, poursuivi pour des faits de vol. Son complice pourrait bénéficier de la suspension du prononcé.

A l'époque des faits, Dylan Lambrecth était un pion important dans le club liégeois et était en passe d'être transféré au Sporting d'Anderlecht. Il avait ensuite poursuivi sa carrière dans les clubs de Roulers, de l'Union St-Gilloise, de Waremme et de Hamoir.

Dylan Lambrecth et son complice sont poursuivis pour le vol d'une voiture commis le 16 mai 2016. Dylan Lambrecth ne s'est pas présenté au tribunal pour répondre des faits qui lui sont reprochés, mais son complice présumé était bien présent pour expliquer les circonstances du vol.

Selon le parquet, c'est Dylan Lambrecth qui s'était adressé à son complice, pour organiser le vol de la voiture. Initialement, lors de l'enquête, il aurait été question d'une possible entente entre Dylan Lambrecth et le propriétaire du véhicule, pour une fraude à l'assurance. Cette thèse n'avait cependant pu être confirmée et Dylan Lambrecth avait finalement affirmé qu'il avait demandé à son complice de voler la voiture pour "lui donner une leçon" alors qu'il se plaignait de traverser une période difficile.

La voiture avait été retrouvée intacte mais des objets avaient été dérobés à l'intérieur. "Le fond de l'affaire n'est pas très clair, mais il y a bien vol qualifié et vol simple dans le chef des deux prévenus", a soutenu le substitut. En raison de l'ancienneté des faits, le parquet a requis la suspension du prononcé en faveur du complice.

Le parquet a sollicité la condamnation par défaut de Dylan Lambrecth à une peine de 6 mois de prison. Le jugement sera prononcé le 10 octobre.