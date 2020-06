Dans le cadre du projet du tram de Liège, la poursuite des travaux du pont Atlas entraînera la fermeture temporaire de la sortie d’autoroute E25 (n°7 vers le pont Atlas) du Lundi 22 juin au dimanche 12 juillet 2020 et la fermeture du pont Atlas du vendredi 26 juin à 20 h au lundi 29 juin à 10 h et du vendredi 3 juillet à 20h au lundi 6 juillet à 10h, a annoncé la cellule en charge du chantier du tram à Liège.

Des déviations seront bien sûr indiquées. En venant de Cheratte vers Liège, la sortie n°7 pour rejoindre le pont Atlas ne sera donc plus accessible du lundi 22 juin au dimanche 12 juillet. Une déviation sera mise en place et vous invitera à emprunter la sortie n°6, en passant par le pont Barrage et la rue de l’Île Monsin. Celle-ci sera obligatoire pour les véhicules de plus de 3,5 mètres. Les autres véhicules pourront accéder au quartier d’Outremeuse et au centre-ville via le pont Biais.

Durant les week-ends du vendredi 26 juin à 20h au lundi 29 juillet à 10h et du vendredi 3 juillet à 20h au lundi 6 juillet à 10h, le pont Atlas sera fermé à la circulation. Un couloir piéton sera maintenu sur le pont Atlas. Les cyclistes pourront emprunter ce couloir en mettant pied à terre.

Le quai Godefroid Kurth sera quant à lui fermé à la circulation du lundi 22 juin au dimanche 12 juillet au plus tard, il restera cependant accessible aux piétons.

Pour rejoindre Droixhe depuis le centre-ville, les automobilistes devront emprunter le pont Maghin et le pont de Bressoux ou le pont Marexhe.