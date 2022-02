Pour rappel, les travaux d'aménagement de la "descente d'autoroute" de Tilff, soit la B 602, sont prévus cette année. Ils consistent à aménager la fin de cette sortie d'autoroute en boulevard urbain, pacifié, tout en créant des places de parkings. L'objectif est rendre la zone d'entrée de Tilff plus conviviale, notamment en réduisant la vitesse du trafic.

Le Service public de Wallonie a annoncé que, ce jeudi 10 février 2022, il sera procédé à la fermeture de la voirie B 602 pour réaliser les levés et sondages nécessaires à l'étude de l'aménagement du boulevard urbain sur la B602 à Tilff. Le District autoroutier d’Awans en profitera pour réaliser les travaux d’entretien de cette voirie. On précise que la fermeture sera effective de 9 h à 15 h. Des déviations sont prévues par la sortie 42 de Cotill et la N 689 (avenue de Beaufays) ainsi que par la N 633, soit la rue d’Angleur vers Embourg.