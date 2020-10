Bonne nouvelle, le chantier de réhabilitation des voies de l’autoroute E25/A26 entre Sprimont et Tilff, en direction de Liège est enfin terminé.

En direction de Liège, toutes les voies seront libérées pour ce mercredi avant les heures de pointe. L’accès n° 45 Sprimont vers l’autoroute et la sortie n° 44 Gomzée-Andoumont seront également à nouveau accessibles.

En direction du Luxembourg, la signalisation sera retirée pour ce jeudi en fin de journée, à l’exception d’une zone d’environ 1,5 km à hauteur de Sprimont. À cet endroit la circulation restera réduite à une voie avec une vitesse limitée à 50 km/h afin d’effectuer une réfection du revêtement suite à des dégradations apparues pendant le chantier.

Ces opérations devraient être achevées pour la fin du mois de novembre au plus tard, permettant alors de libérer ce dernier kilomètre et demi de signalisation en direction du Luxembourg.

5,5 millions

Pour rappel, le chantier visait à réhabiliter l’autoroute E25/A26 de Sprimont à Tilff (soit sur 12 kilomètres) en direction de Liège. Il a débuté le 24 août. Une première partie du chantier, comprise entre Beaufays et Tilff, avait déjà pu être libérée le 1er octobre dernier.

Ces travaux ont permis de poser un revêtement plus confortable et moins bruyant : du revêtement en asphalte à haute performance acoustique a été mis en place sur l’ensemble du tronçon, permettant de diminuer le bruit lors du passage des véhicules sur une partie précédemment construite en béton armé continu. De plus, le profil en long de la voirie a été rectifié pour en améliorer la planéité et donc offrir davantage de confort de roulage.

Ces travaux ont été financés par la Sofico, pour un budget d’environ 5,5 millions HTVA.

J.-M. C.