Suite à un chantier mené par Elia le long de l’autoroute E40/A3 entre le viaduc du Cheratte et l’aire d’autoroute de Barchon dans le cadre du projet ALEGrO, les conditions de circulation seront modifiées dans les prochains mois en direction d’Aix-la-Chapelle.

Dès ce week-end et pour une durée d’environ trois mois (sous réserve de conditions climatiques favorables), une voie de circulation sera supprimée entre le viaduc de Cheratte et Barchon. La vitesse sera réduite à 90 km/h sur ce tronçon.

Projet ALEGrO

ALEGrO, pour Aachen Liège Electric Grid Overlay, est une liaison souterraine HVDC qui représente la première interconnexion entre la Belgique et l’Allemagne. Cette dernière traversera 14 communes et s’étendra sur une distance de 90 km dont 49 km en Belgique.

Sur les 49 km inscrits sur le territoire belge, 23 km concernent le domaine public wallon et c’est la raison pour laquelle Elia a soumis le projet à la SOFICO.

ALEGrO empruntera majoritairement des infrastructures existantes : chemins de halage, autoroutes, domaine ferroviaire et donc ce tracé sera le moins impactant possible pour les riverains et l’environnement.

La mise en service est prévue fin 2020.