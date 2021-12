C’est en 2020 que l’intercommunale Ecetia, dont la mission est d’accompagner les pouvoirs locaux pour toutes les questions liées à la gestion de leur patrimoine immobilier, lançait une vaste opération de diversification en termes de services proposés… Aujourd’hui, cette opération - qui visait aussi à augmenter son rayonnement géographique - semble porter ses fruits puisque le nombre de ses membres a plus que doublé. Elle passe le cap des 100 mais n’en comptait qu’une quarantaine il y a un an et demi.