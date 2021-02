C’est à une conférence de presse particulière, en visioconférence et en présence notamment de la coprésidente nationale, que conviait ce jeudi la régionale Ecolo Huy-Waremme.

L’occasion pour le député régional Rodrigue Demeuse, entouré des députés fédéraux Samuel Cogolati et Nicolas Parent ainsi que de deux élues locales, de présenter ses vœux pour 2021. Et ce alors que ce 4 février marquait "un double anniversaire", celui du premier cas de coronavirus détecté en Belgique un an après le premier grand rassemblement pour le climat.

Affichant leur volonté de "tourner le page de 2020", une année marquée du sceau de la crise sanitaire, les élus écologistes entendent miser sur la jeunesse. Les jeunes qui sont selon Rodrigue Demeuse dans un état de détresse psychologique qui est attestée par plusieurs études récentes.

Un constat corroboré par Rajae Maouane, faisant référence à l’important vivier existant dans l’arrondissement et à la mobilisation importante de la jeunesse. "Il est nécessaire de lui redonner de l’espoir", a-t-elle souligné, tout devant être concentré selon la coprésidente vers la transition écologique et solidaire.

Pour ce faire et en profitant de leur présence dans plusieurs majorités communales, d’Amay à Héron en passant par Nandrin ou Ferrières, les élus veulent accorder une attention aux jeunes. Il est ainsi question, comme l’ont indiqué les deux échevines responsables, de créer un conseil communal y dédié à Amay et à Nandrin.

Face à la crise sanitaire et socio-économique actuelle, la volonté affichée par Ecolo est celle d’un monde plus durable et solidaire. Prolonger la dynamique existante en matière de jeunesse et mettre sur pied un "Forum des jeunes" est également souhaité par Samuel Cogolati. Et d’appeler la Conférence des élus à souscrire à cette proposition.