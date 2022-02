Ce lundi 14 février, les membres de la régionale Ecolo de Liège vont remercier les voyageurs quotidiens du train. Ils distribueront des chocolats et des cartes postales dans de nombreuses gares de l'arrondissement pour rappeler que le train est le mode de transport le plus durable qui soit. Cette action, dénommée la Saint-Valentrain, est reprise par une centaine de groupes locaux Ecolo en Wallonie et à Bruxelles.

Le dérèglement climatique est tel qu’il faut agir à tout niveau : logement, alimentation, système énergétique et, bien entendu, mobilité. À ce titre, pour Ecolo, cela ne fait aucun doute : "notre avenir est sur le rail ! Nous voulons faire du train la colonne vertébrale d’une mobilité plus verte, en vue de se déplacer plus facilement et au final être plus libre", explique-t-on.



Le train, solution majeure

"Notre Vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité Ecolo, Georges Gilkinet, œuvre pour un réseau ferroviaire plus robuste, plus efficace et plus accessible, ainsi que des services de qualité en gare et dans les trains pour tous les voyageurs. En un an, c’est plus d’1.5 milliards d’euros supplémentaires qui ont été injectés dans le rail. Depuis décembre, plus de trains roulent déjà sur le réseau belge, avec comme objectif une offre supplémentaire de près de 5%, comprenant davantage de trains le matin, le soir et le week-end", explique la régionale Ecolo Liège.



Lancée en 2000, la Saint-Valentrain est devenue une tradition chez Ecolo. "Cette année, nous revenons aux fondamentaux de cette action : mettre le train en avant comme une solution majeure pour notre santé et notre planète."

"En distribuant des cartes postales et des chocolats aux usagers, nous voulons les remercier de faire partie de cette solution." Les cartes postales ont été réalisées par les artistes Rocio Alvarez et Camille Snackers.