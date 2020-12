Ouverte depuis moins de deux ans, la maison de repos Célinie est située à Crisée. Elle a une capacité d’accueil de 87 lits. Mais vu la crise du Covid-19, les visites sont rares depuis mars dernier et les confinements qui ont été décidés.

Et la solitude se fait plus sentir encore en cette période de Noël.

C’est pourquoi la direction de l’établissement a eu l’idée de lancer une bouteille à la mer en demandant, via les réseaux sociaux, que toute personne qui le désire écrive un petit mot ou envoie un dessin à l’attention d’un résident. Dans l’établissement bon nombre de résidents se sont prêtés au jeu et ont posé sur une photo pour demander qu’on leur écrive.

"Si vous avez un peu de temps, pensez à̀ nous envoyer une carte ou un dessin pour nos résidents ", écrit la direction sur Facebook.

"Ils seraient très heureux de recevoir une carte ou un dessin de votre part. C’est une petite attention qui pour eux sera un très beau cadeau. Vous pouvez également envoyer des cartes qui ne sont pas personnalisées pour qu’on puisse les distribuer aux résident(e)s qui n’ont pas souhaité́faire des photos."

En très peu de temps, cette initiative a remporté l’adhésion des internautes, mais il n’y a jamais trop de lettres alors si vous êtes motivé et avez envie de réchauffer le cœur des occupants, tous les pensionnaires et leurs noms et adresses vous attendent sur le site : https://bit.ly/374q72B.

Et si vous n’avez pas Internet, il vous suffit d’écrire à la résidence Célinie, rue du Soleil, 30 à 4367 Crisnée.