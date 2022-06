Né à Paris le 25 mai 1813 et décédé à Liège 87 ans plus tard, l’aristocrate belge que fut Michel-Edmond de Sélys Longchamps - de son nom complet - est le fils du baron Michel-Laurent de Sélys-Longchamps et de Marie-Denise Gandolphe, et par ailleurs l’oncle de Léonie de Waha.

Auteur d’un nombre colossal d’ouvrages scientifiques - le chiffre de 1 000 contributions est évoqué -, l’homme fut de son temps un grand spécialiste des lépidoptères (les papillons), et des odonates (les libellules), un domaine dont il fut d’ailleurs considéré comme la plus haute autorité au monde.

Membre de la noblesse belge, sa fortune et son influence lui ont permis d’amasser l’une des plus belles collections d’insectes, actuellement conservée à l’Institut royal des sciences naturelles, et de décrire de nombreuses espèces en provenance du monde.

C’est en 1831, à 18 ans et fraîchement débarqué de son Paris natal, que ce self-made-man publie son 1er article scientifique, consacré aux insectes de Liège.

Six ans plus tard, il étend son champ d’action à la Belgique entière et publie une liste des odonates et des lépidoptères, laquelle sera suivie d’un flux continu d’articles et autres monographies, dont celle intitulée Monographie des Libellulidées d’Europe.

Président du Sénat

Edmond de Sélys Longchamps fit également une brillante carrière politique.

Conseiller communal de Waremme (1843-1900), conseiller provincial de Liège (1846-1848), membre de la Chambre des représentants pour l’arrondissement de Waremme en 1848, il entre au Sénat en 1855, en remplacement de Pierre Eloy de Burdinne.

Vice-président du Sénat en 1879, il en fut le président à partir de 1880 jusqu’aux élections de 1884, qui vit disparaître la majorité libérale.