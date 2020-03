La réunion avec le ministère a, de nouveau, été reportée.

C'est la désillusion pour le personnel de l’établissement de défense sociale de Paifve. En effet, depuis des semaine, il réclame le recrutement de personnel spécialisé et la fourniture du matériel promis qui jusqu'à présent n'a pas été fourni.

Dans ce cadre, une réunion avait été programmée et plusieurs fois reportée avant d'être fixée à ce mercredi. Mais, cette réunion a été reportée, pour la troisième fois consécutive depuis le 13 novembre 2019, et ce, suite à l’indisponibilité du chef du service expertise psychosociale.

"Nous sommes amers, car il est évident que trouver des solutions aux problèmes de l’EDS de Paifve ne fait pas partie des priorités de l’autorité" regrettent Jean-Paul Mathieu et Pascal Longree; délégués de la CSC Services publics. "En effet, l’absence d’une personne ne peut justifier l’inertie rencontrée dans ce dossier depuis le 8 juillet 2019 ! Nous regrettons le manque de moyens, tant au point de vue du personnel soignant (psychiatres, infirmiers...) qu’en matériel spécifique (kits de protection à usage unique pour le nettoyage des cellules souillées, grilles de sécurité adaptées...) A titre informatif, cela fait plus de 90 jours que le nombre requis pour le service minimum n’est pas atteint et ce, alors que le personnel doit exécuter toutes les tâches du quotidien".

A ce jour, malgré le délai relativement long et la patience du personnel, aucune réponse n’a été apportée… "Pire, le Ministre Geens, lors d’une interpellation à la commission justice du 4 mars dernier répond que le traitement et le suivi psychiatriques sont garantis par des opérateurs externes. Force est de constater que ces opérateurs brillent par leur absence !"

Il faut dire que c’est très compliqué de trouver du personnel qualifié... "d’autant plus lorsque l’on sait que le dernier engagé est en attente de son salaire depuis trois mois ! En outre, le manque de soins dénoncé a un impact sur la santé des internés mais aussi sur les conditions de travail des intervenants qui s’exposent à des risques de violence accrus."

Du coup, la CSC Services publics va demander une rencontre avec Madame Servaes, bourgmestre de Juprelle, afin de lui exposer la situation, sachant qu’elle porte une responsabilité partagée quant aux personnes résidant dans sa commune.