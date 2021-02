On ignore pour l'instant les causes exactes de cet incident mais il pourrait s'agir d'une rupture de canalisation... l'effondrement est assez conséquent mais ne concerne que la voirie, nous confirme-t-on à la police de Liège. Aucun habitant n'a dû être évacué, néanmoins, la voirie a été fermée à la circulation et les riverains sont invités à emprunter la rue Gaillard Cheval pour entrer et sortir de chez eux. La Cile est également sur place...

Ce samedi en fin de matinée, la police et les pompiers de Liège ont été appelés à intervenir sur les hauteurs de Liège, dans le quartier du Thier à Liège. Un effondrement de voirie a en effet été constaté au niveau du chemin de la Soquette.