CANTONS DE L’EST Les opérations reprendront après l’hiver au départ de Bronromme (Spa).

Brancher un appareil dans une prise de courant pour le faire fonctionner ou activer un interrupteur pour éclairer une pièce, il s’agit là de gestes banals que l’on fait machinalement plusieurs fois par jour… Mais pour que cela soit possible, il faut des infrastructures capables d’acheminer l’électricité d’un point à un autre. C’est là qu’Elia intervient, s’agissant du gestionnaire du réseau de transport d’électricité à haute tension en Belgique.

Dans le cadre du plan fédéral de développement 2020-2030, les investissements inscrits en Wallonie s’élèvent à 540 millions d’euros et portent sur 112 projets. "Parmi ceux-ci, 34 projets de renforcement, de développement, de renouvellement et, en partie, de démontage sont localisés en province de Liège", souligne Julien Madani, responsable communication pour l’ensemble des projets d’infrastructures d’Elia. Et parmi ces 34 projets, on peut épingler la boucle de l’Est (cantons de l’Est), qui était confrontée à une saturation du réseau.

Il convenait, dès lors, de renouveler la liaison aérienne existante de manière à passer de 70 kV à 110 kV. Ce qui représente un investissement de l’ordre de 63 millions d’euros.