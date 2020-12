Environnement Il est lancé par l’Issep qui est basé à Liège et a trait aux champs électromagnétiques.

Wifi, signaux GSM, DECT, téléphonie mobile et fréquences extrêmement basses : l’Issep cherche des volontaires pour participer à une étude visant à améliorer les connaissances sur les liens possibles entre l’exposition aux champs électromagnétiques et les symptômes de l’électrosensibilité. Un nouveau laboratoire dédié à cette étude vient d’être inauguré sur le site de Liège.

En cette période de confinement propice à une généralisation du télétravail, un certain nombre de personnes sont hypersensibles aux champs électromagnétiques. Et ce même si, selon un sondage réalisé, peu d’entre elles déclarent avoir ressenti une augmentation sensible des symptômes les affectant.