Tribunal L’enfant de 5 mois ne pesait plus que 5 kg.

Une mère de famille a écopé de 18 mois de prison ferme pour avoir affamé et maltraité ses quatre enfants dont un bébé âgé de quelques mois ! C’est la fille aînée de la dame, une jeune fille âgée de 15 ans qui a mis fin au supplice de ses frères et sœurs. En effet, les quatre enfants étaient victimes de malnutrition, de manque d’entretien et de coups. C’est l’adolescente qui s’occupait des autres enfants.

Cela fait environ deux ans que la mère ne voit plus ses enfants. Elle n’était pas présente lors de l’examen de son dossier. Les parents de la prévenue se sont déplacés avec l’aînée des enfants. Ils se sont constitués parties civiles dans l’espoir que leur fille prenne conscience de la gravité des faits.