Une habitante de Saint-Nicolas âgée de 75 ans, a bénéficié de la suspension du prononcé de la condamnation devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir porté deux coups de couteau à son mari. L’homme avait été touché à la main, mais surtout à l’abdomen.

Les faits se sont produits le 25 mai 2018 au domicile du couple. "Nous sommes mariés depuis 53 ans et mon mari boit depuis 25 ans, avait expliqué la dame lors de la première audience. Mon mari est rentré à nouveau saoul et j’avais un couteau, il a voulu me prendre le couteau des mains et s’est coupé."

Lors de son audition par la police juste après les faits, elle avait déclaré que son mari l’avait attrapée par le bras et lui avait dit que s’il buvait, c’était à cause d’elle. Une phrase qui lui aurait fait voir rouge. Elle a expliqué s’être rendue dans la cuisine pour y prendre un couteau à steak et avoir volontairement blessé son mari. Elle a également déclaré regretter de ne pas avoir eu la force de porter un coup de couteau plus fort.

La juge l’a alors questionné sur ces différentes explications. "Je ne me souviens plus bien, a-t-elle répondu. Quand il est sobre, c’est un homme merveilleux. Quand il a bu, c’est Dr Jekyll et Mister Hyde."

La prévenue a exposé sa situation. Elle est particulièrement isolée. "Je n’ai plus que ma sœur jumelle. Je n’ai plus de nouvelles de ma fille et de mes petits-enfants, a poursuivi la dame en pleurs. J’ai été trois mois dans un home sans pouvoir le voir. Tout se passe bien depuis que je suis rentrée. Si je ne l’ai pas, je dois aller en maison de repos. Il saignait tellement que j’ai appelé la police et les ambulances. J’ai cru qu’il allait perdre tout son sang. Je crois qu’il a comp