Laurence les dépose sur le portail de sa maison et c’est gratuit !

Malgré son caractère champêtre, l’entité de Seraing-le-Château (Verlaine) connaît parfois quelques embouteillages ! Ça, c’est de la "faute" de Laurence Sels, une habitante des lieux qui, depuis des semaines, fournit gratuitement des masques en tissu aux habitants de la commune. Pour les distribuer, rien de plus simple, elle les place sur le portail de sa maison et il suffit d’aller les chercher…

Rencontre avec cette belle personne qui n’habite pourtant la commune que depuis quelques mois et qui ne connaissait pas encore grand monde dans son quartier… Cela a bien changé.

Plusieurs fois par jour

"En fait, je travaille à Lincent, mais je suis aussi responsable d’un club sportif. J’ai un petit magasin d’articles d’arts martiaux qui est à l’arrêt. Je me suis alors dit que cela ne servait à rien de rester inactive et ce, d’autant plus que j’avais la possibilité d’aider les gens."

Laurence s’est alors mise à coudre des masques avec le matériel qu’elle avait chez elle. Deux, cinq… dix pour, en ce début du mois de mai, arriver à 750 ! "Comme je ne voulais pas rentrer en contact avec les gens par mesure de sécurité, j’ai accroché les masques au portail de ma maison et l’ai fait savoir sur les réseaux sociaux." Et, en deux temps, trois mouvements, les masques ont été emportés !

Pour éviter les abus, Laurence et sa famille n’en placent que très peu à la fois. "Nous en mettons deux, mais nous allons au portail plusieurs fois par jour !" Et par temps de pluie, Laurence place ses masques dans une boîte à tartines, en demandant bien de ne pas emporter la boîte…

Mais très rapidement, le tissu et le reste du matériel sont venus à manquer. La Verlainoise a alors demandé aux habitants de lui fournir ce qu’ils avaient de disponibles. "Le matin au réveil, je vois ainsi régulièrement des sachets déposés devant ma porte. Ils contiennent des dons de tissus et autres et ont été déposés par des habitants solidaires. C’est super."

En plus de tout cela, Laurence a participé à l’action communale de préparation de masques pour les Verlainois. "J’ai reçu du tissu et des élastiques et je les ai fabriqués pour aider le maximum de gens."

Dans le cadre de ses activités sportives, Laurence a également quelques compétences en matière de flocage. "J’ai floqué quelques masques pour des amis. J’en ai aussi fait un pour le bourgmestre de la commune. Le masque a des élastiques noirs-jaunes-rouges et j’y ai floqué mot bourgmestre !" sourit-elle. Bref, si vous voyez Hubert Jonet avec son beau masque, sachez qu’il est l’œuvre de Laurence ! Bravo Madame.