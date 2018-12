Elle le retrouve... la tête entre ses jambes en pleine nuit!

Dans la nuit de samedi à dimanche, un Liégeois âgé de 49 ans a été privé de liberté pour des faits qualifiés de viol. L'homme a en effet tenté d'abuser de la jeune femme qui l'hébergeait... en présence de son mari.





Tout a commencé par un dîner bien arrosé, ce samedi soir. Un homme âgé de 38 ans et sa compagne (29 ans), avaient invité Didier (prénom d'emprunt) pour la soirée. Mais alors que tout le monde s'était couché et que Didier dormait dans la chambre d'amis, la jeune femme s'est réveillée dans une situation pour le moins fâcheuse. Sa culotte avait été enlevée et Didier, qui s'était glissé sous la couette, avait placé sa tête entre les jambes de la jeune femme.





Prévenue, la police est intervenue pour arrêter le pervers. Il a été déféré au Parquet de Liège