La forcenée qui se trouvait au milieu de la route a prétendu que les victimes vendaient de la drogue

Charlotte, une quadragénaire comparu devant le tribunal correctionnel de Liège pour faire opposition à un jugement qui l’a condamnée par défaut à six mois de prison ferme et 400 euros d’amende ou 15 jours de prison pour avoir été porteuse d’une arme à feu et avoir menacé des personnes.