Roxane, 29 ans, encourt un an et vingt mois de prison devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir, le 29 octobre dernier, poignardé une dame qui se trouvait devant elle dans la file d’attente des Restos du cœur situés à Bressoux.

En réalité, quelques jours plus tôt, la jeune femme s’était vu refuser un colis. Roxane, qui venait d’être maman il y a quelques mois, est revenue quelques jours plus tard armée d’un couteau. Elle a menacé les bénévoles et exigé d’avoir le contenu de la caisse.

Les deux bénévoles ne se sont pas laissé impressionner. Ils ont décidé de mettre l’indélicate dehors une fois de plus. De rage, Roxane a brandi son couteau et poignardé dans le dos une dame âgée d’une quarantaine d’années qui faisait la file pour recevoir un colis de nourriture ! Heureusement, les jours de la victime n’étaient pas en danger.

Interpellée et interrogée, la jeune femme a demandé à être mise en prison… La prévenue a comparu pour répondre d’une tentative d’extorsion et une tentative de meurtre. Selon Me Maxime Toller, sa cliente était fortement sous l’influence de drogue lorsqu’elle a commis cet acte. La dame victime du coup de couteau s’est présentée à l’audience. Elle s’est constitué partie civile.

"J’étais énervée", a déclaré la prévenue lors de son passage devant le tribunal. Le moins que l’on puisse écrire, c’est que l’intéressée semblait toujours particulièrement incontrôlable, au grand dam de son avocat qu’elle a plusieurs fois interrompu pendant sa plaidoirie. Me Toller a plaidé un sursis probatoire pour sa cliente. L’avocat a également plaidé la clémence et a expliqué le contexte de vie de sa cliente qui est toxicomane depuis de longues années.

Le jugement devrait être rendu le 2 avril prochain.