Daniel, 46 ans, a écopé de 5 ans de prison ferme pour avoir commis des scènes de coups sur sa compagne et l’avoir violée. Il était poursuivi pour plusieurs scènes de violence, mais certaines n’étaient pas appuyées par des constatations médicales. Par contre, d’autres faits ne faisaient aucun doute.

Ainsi, le 26 mai 2014, la police de Liège a été appelée chez Daniel. C’est un voisin qui a entendu des cris. Celui-ci a appelé les secours en expliquant qu’une voisine était en train de se faire frapper. Les policiers se trouvaient devant la porte de l’appartement lorsqu’ils ont entendu une femme qui pleurait et criait "Arrête !" Les policiers ont ordonné à Daniel d’ouvrir la porte. La victime tremblait et saignait abondamment du nez. Elle présentait des traces de coups et était en état de choc. La victime a été transférée à l’hôpital. Elle a alors informé le personnel hospitalier qu’elle avait été violée.

Elle présentait des blessures à la bouche, des pétéchies aux yeux, il lui manquait une dent et elle avait des traces au cou pouvant correspondre à une strangulation. Elle avait un hématome et une dermabrasion au dos, à l’épaule, des marques de maintien aux poignets, des dermabrasions à la poitrine et un hématome au niveau de chaque cuisse. Sur le plan gynécologique, elle présentait des déchirures au niveau du sexe.

Elle a expliqué que lorsqu’elle s’était éveillée que Daniel lui avait demandé de montrer ses fesses et son sexe, ce qu’elle a refusé de faire. Ce dernier lui alors fait vivre une scène d’une violence inouïe qui a duré environ deux heures et pendant laquelle il l’a frappée et violée.

Le tribunal a relevé que depuis 1997 Daniel avait été condamné treize fois dont quatre pour coups et blessures.