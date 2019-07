Sabine, 48 ans, a écopé de 18 mois de prison avec sursis probatoire pour s’en être violemment pris à sa fille sous le prétexte que celle-ci a "la même gueule que son père" !

Le 3 septembre 2015, Sabine a sorti sa fille de 10 ans de la voiture en la tirant par les cheveux. Lorsqu’un voisin a voulu intervenir, Sabine l’a giflé. Ce dernier l’a giflée à son tour. Sabine s’est couchée au sol en se prétendant cardiaque et s’est… déculottée ! En cellule, elle a tenté de s’étrangler avec son string et s’est frappé la tête contre le mur.

Le 18 février 2018, l’enfant a expliqué que sa mère avait tenté de l’étouffer avec un coussin pendant la nuit. Sa maman l’avait d’abord insultée en lui disant "qu’elle avait la même gueule que son père". Elle lui a porté des coups dans le bas du dos et lui a dit "je vais te tuer" en lui plaçant un coussin sur le visage pour l’étouffer. Elle a réussi à repousser sa mère et, de rage, s’est porté elle-même des coups de poing au visage à s’en faire saigner. Le frère a vu sa mère en train de tout casser dans la chambre de sa sœur. Il a expliqué que sa mère consomme des médicaments, de la cocaïne et de l’alcool de sorte qu’elle entre dans des colères ingérables.

Arrêtée, Sabine s’est frappé la tête contre les murs de la cellule. Prise en charge par les secours, elle a craché sur un ambulancier et a refusé de se faire ausculter. De retour en cellule, elle a tenté de s’étrangler avec son tee-shirt puis a tenté de s’ouvrir les veines avec un piercing qu’elle prétendait ne pas réussir à enlever. Elle a porté des coups aux policiers.

La fillette a confirmé son audition et expliqué que sa mère lui disait qu’elle était moche et avait la même tête que son père… Elle lui a également dit que c’était sa faute si sa grand-mère est décédée et qu’elle était une "erreur" !