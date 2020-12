Josiane, 67 ans, a écopé d’une peine de 6 mois de prison avec sursis probatoire devant le tribunal correctionnel de Liège après avoir commis un vol particulièrement désagréable, mais aussi audacieux, puisqu’elle a commis son méfait au sein même des locaux de la police fédérale à Liège !

Josiane est SDF. Le 10 juillet 2018, elle a profité du fait qu’on l’autorisait à rentrer dans les locaux du RCCU, le service régional de la Computer Crime Unit de la police fédérale pour commettre un délit. Elle a prétexté vouloir se rendre aux toilettes. Elle a trouvé un frigo qu’elle a fouillé et y a dérobé de la nourriture.

Elle s’est ensuite rendue dans un vestiaire dans lequel elle a fouillé pour trouver une clé et un badge d’accès au bâtiment. Le jour même des faits et le lendemain, Josiane a tenté à douze reprises d’utiliser les clés et le badge pour rentrer dans les locaux.

Heureusement, le vol avait été découvert et le système avait été bloqué pour empêcher l’ouverture de la porte grâce à l’utilisation du badge volé. La suspecte a fini par être interpellée. Elle a expliqué qu’elle avait voulu rentrer pour aller aux toilettes ou y trouver de quoi manger !

Le tribunal a souligné l’aspect sécuritaire des faits, "l’intéressée ayant tenté de s’introduire illégalement dans des locaux de police".

Josiane est bien connue des autorités puisqu’elle a été condamnée à de nombreuses reprises. Elle se trouvait d’ailleurs en état de récidive légale lorsqu’elle a commis ces faits. Elle avait notamment été condamnée le 24 avril 2018 par le tribunal correctionnel de Liège à 18 mois de prison avec sursis de 5 ans pour des vols et un vol avec effraction.