Début février, une jeune fille de 15 ans était retrouvée inconsciente et dévêtue, le long d’un talus bordant la rue de Hermée à Herstal. En sang et défigurée, elle avait du mal à respirer… elle venait d’être victime d’un viol.

Cette odieuse agression sexuelle fut l’élément déclencheur de la manifestation qui s’est déroulée ce dimanche 20 février, entre la place Saint-Lambert et le boulevard d’Avroy. Célia, cousine de la jeune fille agressée à Herstal, est l’une des organisatrices… "elle aurait voulu être là aujourd’hui", a-t-elle expliqué à la centaine de manifestants présents ce dimanche, "mais elle avait encore peur. Elle vous remercie en tout cas".

Avec Clara, elle-même agressée pour ne pas avoir donné son compte Instagram, Florine, Camille et Maud, Célia a décidé de faire entendre sa voix. "Car il n’est pas normal de ne pas se sentir en sécurité en 2022 dans notre ville", expliquait Maud ce dimanche, "nous voulons que cela bouge". "Les témoignages de jeunes filles agressées sexuellement dans les bars, les écoles… sont trop nombreux, il faut que cela cesse".

5 revendications

Sur le coup de 14 h 30, la centaine de personnes présentes à la manifestation a entamé une marche en direction du boulevard d’Avroy par l’Opéra et le piétonnier liégeois. Mais avant cela, les jeunes filles avaient préparé un discours… l’occasion pour elle de réclamer 5 mesures qui, disent-elles, pourraient sauver bien des victimes. Elles ont pu les énumérer en ayant l’oreille attentive de la Liégeoise Sarah Schlitz (Écolo), secrétaire d’État à l’Égalité des Genres et des Chances.

"Ce que nous voulons, c’est notamment la création d’une application anti-harcèlement, qui envoie directement la localisation de la personne à la police", explique Maud, "qui avertit les amis et déclenche un bruit fort pour faire fuir l’agresseur"… Cette proposition fut déjà débattue au conseil communal de Liège, l’idée semble faire son chemin.

Autres suggestions des jeunes filles : "une vraie prévention via des cours à l’école pour enseigner sur les relations saines et l’importance du consentement ; des services où l’on peut porter plainte plus facilement, où on est écouté, pris au sérieux ; de vraies sanctions contre les agresseurs sexuels et enfin plus de centres d’aide aux victimes".

Déterminées à faire bouger les choses, les jeunes filles l’étaient ce dimanche, comme en témoignaient leurs slogans : "So, so so, solidaires… Victimes, on te croit, agresseur, on te voit"… "Nous sommes fortes, nous sommes fières, féministes, radicales et en colère".