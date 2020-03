C'est au Colruyt de Liège situé boulevard de la Constitution que les deux voleuses ont finalement été prises. Ces 4, 5 et 6 mars en effet, deux dames âgées de 52 et 49 ans, d'origine étrangère, ont commis plusieurs vols et ce, à chaque fois dans un magasin Colruyt. Au total, elles ont "visité" six Colruyt, où elles subtilisaient systématiquement des bouteilles d'alcool. Interrogées, elles ont expliqué qu'elles comptaient les revendre pour se faire un peu d'argent. Le préjudice global s'élèverait à près de 1000 euros. Privées de liberté, elles ont été déférées au parquet de Liège.