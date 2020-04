Fort heureusement, cet incident n'a été à l'origine d'aucun accident...

Voilà une mésaventure qui fait sourire car sans conséquences mais qui, hors période de confinement, aurait pu se solder autrement...

Vendredi en début de soirée, alors qu'ils avaient été appelés à intervenir pour un incendie à Esneux, sans gravité au final, des pompiers liégeois ont rencontré quelques difficultés avec leur camion... Alors que le véhicule circulait sur l'autoroute E25, entre les sorties 40 et 41, deux roues se sont subitement détachées... Il semblerait qu'une roue s'est d'abord désolidarisée puis, imaginez la scène, elle a poursuivi son mouvement, dépassant ainsi le camion... Un peu comme dans un film... Une deuxième roue s'est ensuite détachée et est allée s'écraser contre un poteau d'éclairage. Cet incident n'a fort heureusement pas entraîné une perte de contrôle et le conducteur s'est aussitôt arrêté.

Tout est bien qui finit bien donc! Et pour le coup, merci au confinement sachant qu'il n'y avait aucune circulation... En temps normal, en effet, s'agissant d'un axe fort fréquenté, ces roues auraient pu percuter l'un ou l'autre véhicule et ainsi provoquer un accident...