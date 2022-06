L’homme a prétendu qu’il voulait informer la victime sur les dangers des prédateurs sur Internet

Le tribunal correctionnel de Liège a désigné par jugement un centre spécialisé dans le traitement des délinquants sexuels pour savoir si un habitant d’Embourg, âgé de 53 ans, qui encourt une peine de six ans de prison ferme poursuivi pour avoir commis des incitations à la débauche, des attentats à la pudeur et un viol technique sur sa nièce alors que celle-ci était âgée entre 12 et 15 ans est admissible aux conditions probatoires.