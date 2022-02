Un policier couché au sol, inconscient, sa moto renversée sur lui… et autour de ce dernier, des centaines de jeunes en colère, lançant des pavés, des barrières, des panneaux de signalisation, en direction de la police venue en nombre pour stopper une émeute soudaine. Chacun se souvient bien, à Liège, des émeutes et des pillages survenus le 13 mars 2021 dans le centre-ville… en marge d’une manifestation pacifique, tout avait dégénéré et la police avait dû intervenir en nombre pour faire cesser (dans la soirée seulement), ces élans de violence.

Aujourd’hui, près d’un an après les faits, la police fédérale vient de lancer un nouvel appel à témoins, diffusant des images récoltées par les enquêteurs… au total, les visages de 27 personnes ont été rendus publics (lire ci-contre). L’an dernier, lors d’un premier appel, cinquante personnes étaient recherchées. Cette nouvelle communication intervient notamment après analyse des vidéos et images parvenues par centaines à la police.

Plusieurs interpellations

Le dossier est aujourd’hui dans les mains d’un juge d’instruction et, un peu moins d’un an après les faits, de nombreuses interpellations ont déjà été réalisées nous confirmait-on ce mercredi au parquet de Liège. "Tant de mineurs que de majeurs", précise Catherine Collignon, porte-parole du parquet de Liège, et ce, dans l’affaire des émeutes mais également du pillage du magasin JD Sports. "Les devoirs sont toujours en cours et il a été convenu que nous ferions le point sur le dossier d’ici quelques semaines", précise encore la porte-parole, le temps notamment que ce nouvel appel à témoins produise ses effets.

Pour rappel, c’est donc en marge d’un rassemblement du mouvement "Black lives matter" que les faits s’étaient produits. La manifestation s’était déroulée en soutien à cette dame, arrêtée de manière musclée suite à une rébellion, le lundi précédant les événements. Plus de 200 casseurs s’étaient ainsi invités dans la manifestation qui se déroulait entre la place de la République française et la place Saint-Lambert. Tout avait dégénéré…

Au total, 250 agents des polices locale et fédérale étaient intervenus. L’usage de canons à eau et de gaz lacrymogènes avait été nécessaire pour disperser une foule restée hostile de longues heures. Le bilan des blessés s’élevait à 36 personnes au sein des forces de l’ordre. Dans les semaines qui ont suivi ces altercations, la Ville de Liège s’était portée partie civile, déposant plainte contre X, afin d’avoir accès aux pièces du dossier.

Lors des affrontements, les vitrines de nombreux magasins avaient également été brisées, au niveau de la place de la République Française et des galeries Saint-Lambert notamment.